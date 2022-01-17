شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تناقش تحضيرات الدورة السادسة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة اجتماعًا مع وفد مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة الذي ضم عزة كامل نائب رئيس مجلس أمناء المهرجان والسيناريست محمد عبد الخالق رئيس المهرجان والكاتب حسن أبو العلا مدير المهرجان، حيث تم بحث التحضيرات النهائية للدورة السادسة التي ستعقد في الفترة من 23 إلي 28 فبراير المقبل.

وأكدت وزيرة الثقافة خلال الاجتماع علي أهمية مهرجان أسوان كأحد الفعاليات السينمائية المهمة التي تدعم شباب السينمائيين في جنوب مصر، وكذلك تناقش قضايا المرأة بشكل موضوعي، مشددة علي دعم الوزارة ومساندتها للمهرجان حتي يواصل نجاحه الذي بدأه قبل ست سنوات.

وأشادت الوزيرة بالدور المجتمعي الذي يلعبه المهرجان في محافظة أسوان بصفة خاصة وجنوب مصر بصفة عامة من خلال الورش الفنية لتدريب الشباب والفتيات ومنتدي نوت لقضايا المرأة.

واستعرض وفد المهرجان مع وزيرة الثقافة الفعاليات والأنشطة التي ستشهدها الدورة السادسة موضحين أن هناك مفاجأة سيتم الإعلان عنها في الفترة المقبلة.

ويكرم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته السادسة الفنانة سوسن بدر تقديرا لمشوارها السينمائي الطويل، ويعقد بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان.