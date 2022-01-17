شكرا لقرائتكم خبر عن أفلام جمعت عمر الشريف وفاتن حمامة.. فى ذكرى وفاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الإثنين ذكرى وفاة سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة، التى قدمت عددًا من الأعمال الفنية المهمة التى تركت بصمة كبيرة مع الجمهور، ونذكر أهم الأفلام التى جمعتها بالفنان عمر الشريف ليقدما لجمهورهما أجمل قصص حب نتذكرها دائمًا مع كل مناسبة ومع عرض لتلك الأفلام على الشاشة لتشعل بداخلنا مشاعر الحب والدفء.

البداية كانت مع فيلم "صراع فى الوادى" عام 1954 تدور أحداث الفيلم فى صعيد مصر قبل ثورة 23 يوليو، عن شاب يدعى أحمد يعمل مهندسًا زراعيًا ويذهب إلى قريته فى جنوب الوادى ليساعد والده "ناظر زراعة" فى تحسين سلالة القصب، وينجح فى ذلك شاركهما البطولة فريد شوقى وزكى رستم، والفيلم إخراج يوسف شاهين.

ثم جاء فيلم "أيامنا الحلوة" عام 1955 تدور أحداث الفيلم حول فتاة فقيرة تعيش على سطح أحد العقارات، بجانب ثلاث شباب جميعهم يحبونها، وتحتاج الفتاة إلى إجراء عملية جراحية، ويعلم الشباب عن مرضها فيسارع كل منهم إلى مساعدتها. شاركهما البطولة، عبد الحليم حافظ وأحمد رمزى وزينات صدقي، والفيلم إخراج حلمى حليم.





فيما قدما معا فيلم "صراع فى الميناء" عام 1956 تدور أحداث الفيلم عن شاب يدعى رجب "عمر الشريف"، الذى يهجر أهله ويعمل على سفينة، وعند عودته يكتشف صراعا فى الميناء بين العمال و"الرجل الكبير"، رجب لديه صديق منذ الطفولة، لكن يتصارعان على حب حميدة "فاتن حمامة"، وهى ابنة خالة رجب، مع مرور الوقت يعلم رجب أن أباه هو الرجل الكبير، وممدوح أخوه وتتوالى الأحداث. شاركهما البطولة أحمد رمزى وحسين رياض، والفيلم إخراج يوسف شاهين.

ومن أجمل الأفلام التى قدمها الثنائى فيلم "سيدة القصر" فى 1958 تدور أحداث الفيلم حول فتاة يتيمة تدعى سوسن "فاتن حمامة"، تتعرف على "عمر الشريف" عادل، وهو شاب ثرى يعجب بها ويحاول التقرب منها، لكنه يفشل، فيقرر الزواج منها، وبعد عودتهما من شهر العسل، يستمر عادل فى ممارسة ما كان يفعله قبل الزواج من سهراته ونزواته مع أصدقاء السوء، الذين لم يعجبهم وجود سوسن، لأنها كانت تريد إبعاده عنهم، وعندما تزيد الخلفات بين سوسن وعادل يرسلها عادل لتسكن فى العزبة، ويساعدها صديقه هناك، الذى يعرف أن أصدقاءه الآخرين مستغلون له بسبب ممتلكاته، ويقومون بإقناعه ببيع العزبة، وأن زوجته تخونه مع صديقه، وتتوالى الأحداث. شاركهما البطولة إستفان روستى وعمر الحريرى وزوزو ماضى والفيلم إخراج كمال الشيخ.





وكان آخر عمل جمعهما فيلم "نهر الحب" عام 1960 تدور أحداث الفيلم حول نوال الفتاة البسيطة التى تتزوج من مدير أخيها كنوع من الابتزاز، بسبب اختلاس أخيها المحامى مبلغا من عهدة موكلة لديه، تعيش نوال حياة صعبة مع زوجها القاسي، وتحمل منه، وتلتقى نوال بخالد "عمر الشريف" عندما سافرت إلى أخيها، وتنشأ بينهما قصة حب، ويعلم زوجها ويرفض أن يطلقها، ويستشهد خالد فى الحرب، وتتوالى الأحداث. شاركهم البطولة زكى رستم وعمر الحريرى والفيلم إخراج عز الدين ذو الفقار.

فيما قدما معا فيلم "صراع فى الميناء" عام 1956 تدور أحداث الفيلم عن شاب يدعى رجب "عمر الشريف"، الذى يهجر أهله ويعمل على سفينة، وعند عودته يكتشف صراعا فى الميناء بين العمال و"الرجل الكبير"، رجب لديه صديق منذ الطفولة، لكن يتصارعان على حب حميدة "فاتن حمامة"، وهى ابنة خالة رجب، مع مرور الوقت يعلم رجب أن أباه هو الرجل الكبير، وممدوح أخوه وتتوالى الأحداث. شاركهما البطولة أحمد رمزى وحسين رياض، والفيلم إخراج يوسف شاهين.

ومن أجمل الأفلام التى قدمها الثنائى فيلم "سيدة القصر" فى 1958 تدور أحداث الفيلم حول فتاة يتيمة تدعى سوسن "فاتن حمامة"، تتعرف على "عمر الشريف" عادل، وهو شاب ثرى يعجب بها ويحاول التقرب منها، لكنه يفشل، فيقرر الزواج منها، وبعد عودتهما من شهر العسل، يستمر عادل فى ممارسة ما كان يفعله قبل الزواج من سهراته ونزواته مع أصدقاء السوء، الذين لم يعجبهم وجود سوسن، لأنها كانت تريد إبعاده عنهم، وعندما تزيد الخلفات بين سوسن وعادل يرسلها عادل لتسكن فى العزبة، ويساعدها صديقه هناك، الذى يعرف أن أصدقاءه الآخرين مستغلون له بسبب ممتلكاته، ويقومون بإقناعه ببيع العزبة، وأن زوجته تخونه مع صديقه، وتتوالى الأحداث. شاركهما البطولة إستفان روستى وعمر الحريرى وزوزو ماضى والفيلم إخراج كمال الشيخ.