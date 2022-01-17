شكرا لقرائتكم خبر عن أغنيتين ولا واحدة ..ماجد المهندس كشف عن ديو يجمعه بـ أصالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن النجمة أصالة نصري على وشك عمل "ديو" جديد، حيث شوق المطرب ماجد المهندس الجمهور بأغنية جديدة مع أصالة، وأكد في تصريحات تليفزيونية وجود دويتو جديد بينهما، مشيرًا إلى أنهما لم يسجلا حتى الآن الأغنية، وأضاف أنهما اختارا أغنية باللهجة المصرية وأخرى باللهجة الخليجية، وسيسجلان الأغنيتين لاختيار واحدة منهما لطرحها، وقال المهندس مازحًا أنه من الممكن ان تطرح الأغنيتين أيضًا للجمهور.



اصالة وماجد المهندس

وعلي جانب آخر كانت أصالة قد لمحت إلى وجود تعاون بينها وبين الفنان ماجد المهندس، خلال تصريحات سابقة لها في نوفمبر الماضي، وتمنت أن يكتمل المشروع الغنائي بينهما، وذلك بعد عدة مطالبات من الجمهور بعمل دويتو معه، بعد زواجها من مدير أعماله فائق حسن العام الماضي.

وعلي جانب آخر يستضيف برنامج "معكم منى الشاذلي" النجمة أصالة والمطرب أحمد سعد، وذلك يومي الخميس والجمعة المقبلين في تمام الساعة التاسعة مساء على قناة cbc، وذلك في لقاء غنائي خاص.

وتتضمن الحلقة، مجموعة من التحديات الفنية بين أصالة وسعد اللذان تربطهما صداقة قوية، وبالرغم من ذلك يقومان بتحدي بعضهما في أداء العديد من الدويتوهات داخل الاستوديو بمصاحبة فرقة أصالة الموسيقية، وتمتد المعركة الغنائية بينهما لأن يؤدي كل منهما أغاني الآخر بطريقته، كما يقدمان أغنية ارتجالية وضع لحنها أثناء التصوير وسط تفاعل كبير من جمهور البرنامج.

يروي سعد وأصالة حكايات وتفاصيل عن علاقة الصداقة التي تجمعهما، ومواقف طريفة بينهما يتحدثان عنها لأول مرة، كما تتضمن الحلقة ظهورًا خاصًا لأبناء أصالة (شام وخالد وعلي وآدم)، الذين حضروا جزءًا من اللقاء مع والدتهم وشاركوها في بعض الأغنيات والألعاب.