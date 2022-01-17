شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الباسط حمودة ينضم لمسلسل "أولاد الهلالية" مع حسين ومصطفى فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة إلى فريق عمل مسلسل "ولاد الهلالية"، مع النجمين حسين فهمى ومصطفى فهمى، حيث يشارك بالتمثيل والغناء فى المسلسل، وأعرب النجم عبد الباسط حمودة لـ"الخليج 365"، عن سعادته بالعمل فى هذا المسلسل بجوار نجمين كبار مثل حسين ومصطفى فهمى.

ويجتمع النجمان حسين فهمى ومصطفى فهمى فى مسلسل بعنوان "ولاد الهلالية" وتشاركهما البطولة الفنانة عفاف شعيب وأحمد سعيد عبد الغني ونجلاء بدر وشيرى عادل وبسام رجب ومادلين طبر وحمدى الوزير وفتوح أحمد وشريف خير الله، المسلسل دراما اجتماعية صعيدية 30 حلقة من تأليف سليمان دياب وإخراج فتحى عبد العزيز.

كان قد احتفل نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة بخطوبة ابنته هدير على "عمرو سلامة"، وسط حضور عدد من الأهل والأصدقاء، ولم يتمالك عبد الباسط نفسه من الفرحة وبكى خلال احتفال ابنته.

كان الفنان عبد الباسط حمودة قد صرح خلال استضافته فى برنامج سهرانين بأن ابنته موهوبة فى الغناء قائلاً: "زوجتي هى ست الكل عاشت معى على الحلوة والمرة، ووقفت بجانبي وصبرت على وربت أولادها تربية جيدة، وابنتي صوتها جميل ولكني أرفض أن تغني".

وقال الفنان عبد الباسط حمودة، إنه عندما دخل مجال الغناء خضع لاختبارات قوية، قائلاً: "عندما دخلت المهنة امتحنت على أيد ناس تخض زي، سيد مكاوى وحلمى بكر، وعمار الشريعى، وعفاف راضى، واتعلمت المزيكا والغناء من الشارع مش هقولك أنا خريج معهد".