شكرا لقرائتكم خبر عن بوسى شلبى تحيى ذكرى ميلاد دلال عبد العزيز: "كنتى دايمًا تجمعينا على الحب والفرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت الإعلامية بوسي شلبي ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، حيث نشرت صورة من خلال حسابها علي الإنستجرام تجمع فيها عدد كبير من النجوم والمشاهير من بينهم دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي، ونبيلة عبيد، ولميس الحديدي وبوسي، ولبلبة، وعلقت بوسي شلبي علي الصورة بـ "دلال الغالية كنتي دائمًا تجمعينا علي الحب والفرح وكنتي أول واحدة تكلمينا في أعياد ميلادنا"



بوسي شلبي



صورة تجمع عدد من مشاهير الوسط الفني

وأضافت بوسي شلبي "عمرنا ما ها نجتمع تاني كلنا مثل هذا اليوم ولكن قلوبنا وحبنا وحب الناس لك دائما تجتمع للدعاء لك في يوم عيد ميلادك وحشتينا والفاتحه علي روحك الغالية".

ومن ناحية اخري شاركت الفنانة إيمي سمير غانم، محبيها ومتابعيها صورة من ذكريات تجمعها بوالدتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، والتي تحل ذكرى ميلادها اليوم الاثنين، فهى من مواليد 17 يناير 1960.

وظهرت إيمى في الصورة التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، هي ووالدتها النجمة الراحلة دلال عبد العزيز وأختها دنيا سمير غانم، وعلقت على الصورة:" كل سنة وانتي طيبة يا مامي يا أحلى ذكري في حياتي، يارب في الجنة ونعيمها وأشوفك هناك انتي وبابي حبيبي يارب، ربي أرحمهما كما ربياني صغيرًا".