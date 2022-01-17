شكرا لقرائتكم خبر عن العوضى ينشر كلمات أغنية عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز.. ويعلق: تاج رأسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الفنان أحمد العوضي محبيه ومتابعيه، صورًا من احتفاله بعيد ميلاد زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، والذى أهداها فيها أغنية احتفالاً بتلك المناسبة، غناها المطرب عمر كمال.

وعلق أحمد العوضى على الصور التي نشرها عبر حسابة على فيس بوك لاحتفاله بعيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزيز، بكلمات الأغنية التي أهداها لها، وتقول:"بحبك أيه.. بحبك كلمة توصف إيه في احساسي.. يا أغلى الناس يا ست الكل تاج رأسي.. أنا لو عنك اتكلم سنين وسنين.. يعدي العمر وأنا بوصف في إحساسي.. أنا لو عليا أجيب لك من القمر حتة.. وأجيب لك من النجوم ستة.. وفوقهم روحي وعنيا".



حساب الفنان احمد العوضى على فيس بوك

واحتفلت الفنانة ياسمين عبد العزيز برفقة زوجها الفنان أحمد العوضي بعيد ميلادها مساء أمس الأحد، وحضر الاحتفال عدد من أصدقائها المقربين داخل وخارج الوسط الفني، وهم الفنان أحمد رزق، والمنتج كريم السبكي، والفنان ومنتج محمد محمود عبد العزيز وزوجته، وكان عدد الحضور قليل نظرًا للإجراءات الاحترازية وإصابة عدد كبير من الفانين بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.



احمد العوضى وياسمين عبد العزيز



احمد العوضى

كما حضر المطرب عمر كمال الذي نشر عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام فيديو من حفل عيد ميلاد ياسمين عبد العزي، وجاء فى الفيديو عمر كمال برفقة الفنان أحمد العوضى وزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث شارك الأخيرة فى غناء أغنية Happy Birthday، وعلق عمر كمال على الفيديو قائلاً: ربنا يسعدكم يا حبيبى قلبى.

وأهدي أحمد العوضي زوجته ياسمين عبد العزيز أغنية مناسبة عيد ميلادها، فخلال الاحتفال بعيد ميلادها غني الأغنية عمر كمال، مشيرا أنها صنعت لها خصيصًا معلقا عليها بـ"أنا وأحمد العوضى قررنا نعمل أغنية لياسمين عبد العزيز ونفاجأها بيها.. وأحمد أختار كلام الأغنية بنفسه.. أغنية بحبك.