شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة رجاء الجداوي في ذكرى ميلاد دلال عبد العزيز: الله يرحمك يا ديدى يا حبيبة مامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيت ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي أميرة مختار ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، حيث نشرت صورة تجمع دلال ورجاء ودنيا وايمي سمير غانم من خلال صفحة رجاء الجداوي علي إنستجرام والتي تنشر من خلالها أميرة وعلقت عليها بـ"الله يرحمك يا ديدي ياحبيبة مامي الله يرحمها في الجنة ونعيمها بإذن الله ويصبر كل حبايبك يارب يارب يارب" .



دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي ودنيا وايمي سمير غانم



رجاء الجداوي

وعلقت الإعلامية بوسي شلبي علي الصورة بـ"الله يرحمهم الغاليين"، في حين علقت الفنانة فيفي عبده بـ"‏والله وحشتوني الله يرحمكم في الجنة ونعيمها يا رب رجاء ودلال"، في حين اكتفت الفنانة هند صبري بالتعبير عن مشاعرها بـ"ايموجي قلوب".

وكانت قد شاركت أميرة مختار، ابنة الراحلة رجاء الجداوي، متابعيها وجمهورها عبر حساب والدتها الراحلة بموقع إنستجرام، مجموعة صور جديدة لوالدتها مع حفيدتها وأصدقائها في ليلة رأس السنة حيث تجمع الكثير من أصدقاء حفيدتها لقضاء اليوم سويًا.

وكتبت ابنة النجمة الراحلة على الصور التي نشرتها عبر حساب والدتها بموقع إنستجرام، "اليوم ده فضلت طول اليوم خائفة على البنات من الفرن الله يرحمك يا مامي وكل شوية تقول لهم حاسبوا أديكم يا بنات".