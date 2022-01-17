شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة صديقها المقرب.. سرقة مجوهرات بمليون دولار من منزل لورى لوفلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض منزل الممثلة والمنتجة الأمريكية لوري لوفلين لعملية اقتحام وسرقة فقدت على أثرها مجوهرات تقدر بقيمة مليون دولار، والتقطت كاميرات المراقبة بمنزل الممثلة وزوجها موسيمو جيانولي في لوس أنجلوس لحظة اقتحام اللصوص وتحطيم نافذة غرفة النوم وهم يرتدون ملابس سوداء وأقنعة تغطي وجوههم، وتسللهم إلى الخارج بصندوق المجوهرات.



لوري لوفلين

ووفقًا لموقع TMZ فإن مدبرة المنزل هي من اكتشفت عملية السرقة بينما كان الزوجان وقتها خارج المنزل، كما لم تكن أي من بنتيهما بيلا (23 عامًا) وأوليفيا (22 عامًا) بالمنزل وقد الحادثة.

ويعتقد محققي الشرطة أن السرقة نفذتها عصابة مجرمين من أمريكا الجنوبية، وهي مجموعات من اللصوص تنشط في تنفيذ عمليات سرقة في أنحاء متفرقة من الولايات المتحدة والهرب خلال وقت قصير إلى خارج البلاد قبل أن وقوعهم في أيدي السلطات.

وذكر مصدر مقرب من العائلة لمجلة "US Weekly إن الحادثة هي الصدمة الثانية للممثلة في الأسبوع الماضي بعدما أعربت عن حزنها البالغ لوفاة زميلها بوب ساجيت، شريكها في بطولة المسلسل التلفزيوني الكوميدي الشهير "Full House"، الذي توفي عن عمر 65 عامًا.

وقالت عارضة الأزياء السابقة في بيان بعد اعلان الوفاة: "لا تستطيع الكلمات أن توصف مدى شعوري بالأسى على رحيله، بوب كان أكثر من صديق بالنسبة لي ولعائلتي، سأفتقد قلبه الطيب وسرعة بديهته، شكراً لك على كل الذكريات الرائعة والضحك".

وشوهدت لوري وزوجها مصمم الأزياء في جنازة الممثل الراحل إلى جانب العديد من زملائها السابقين من بينهم كانديس كاميرون وجون ستاموس وماري كيت.