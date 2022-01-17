شكرا لقرائتكم خبر عن العوضي يهدى ياسمين عبد العزيز أغنية فى عيد ميلادها: أنا لو عليا أجبلك من القمر حتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أهدى الفنان أحمد العوضي زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز أغنية مناسبة عيد ميلادها، فخلال الاحتفال بعيد ميلادها أمس الأحد غني الأغنية المطرب عمر كمال، مشيرًا أنها صنعت لها خصيصًا معلقًا عليها بـ"أنا وأحمد العوضى قررنا نعمل أغنية لياسمين عبد العزيز ونفاجأها بيها.. وأحمد أختار كلام الأغنية بنفسه.. أغنية بحبك".



احمد العوضي وياسمين عبد العزيز



ياسمين عبد العزيز تجتفل بعيد ميلادها

وتقول كلمات الأغنية " بحبك كلمة توصف ايه في إحساسي.. يا أغلي الناس يا ست الكل تاج راسي.. ده أنا لو عنك اتكلم سنين وسنين يعدي العمر وأنا بوصف إحساسي.. أنا لو عليا أجبلك من القمر حتة.. لو عليا أخد من عمري واديلك.. واجلبلك قلبي ده هدية"

كما نشر عمر كمال عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام فيديو من حفل عيد ميلاد الفنانة ياسمين عبد العزي، وجاء فى الفيديو عمر كمال برفقة الفنان أحمد العوضى وزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز ، حيث شارك الأخيرة فى غناء أغنية Happy Birthday، وعلق عمر كمال على الفيديو قائلاً : ربنا يسعدكم يا حبيبى قلبى .