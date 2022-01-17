صور وفيديو| غناء وهدايا ورقص.. ياسمين عبدالعزيز تحتفل بعيد ميلادها وسط نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز أمس الأحد 16 يناير، بعيد ميلادها بصحبة زوجها الفنان أحمد العوضي، وعدد من نجوم الفن.

"ياسمين" ظهرت في أحد الفيديوهات المتداولة تغني بصحبة المطرب عمر كمال، كما حرصت على التقاط الصور بصحبة أصدقائها.

ومن نجوم الفن حضر: الفنان أحمد رزق، المنتج تامر مرسي، الإعلامية منى الشاذلي، الفنانة نسرين إمام، المخرج كريم السبكي، الفنان والمنتج محمد محمود عبدالعزيز.

كما أهدى الفنان أحمد العوضي زوجته أغنية بصوت عمر كمال تحمل اسم "ست الكل تاج راسي".

ياسمين عبدالعزيز تعتبر من أهم النجمات على الساحة الفنية، ولها عدد كبير من الأعمال الناجحة أبرزها: "الدادة دودي، أبو شنب، عصابة الدكتور عمر، هربانة منها" وغيرها.