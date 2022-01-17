بعد منشور مجدي الهواري.. غادة عادل تريند جوجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصدر اسم الفنانة غادة عادل، تريند مؤشر البحث جوجل، بعد مطالبة الجمهور بالعودة لطليقها المخرج مجدي الهواري عقب تصريحاته الأخيرة.

وكان "الهواري" قد كتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "حتى خطيب الجمعة بيدعيلنا نرجع أنا وغادة، أصبحت قضية رأي عام".

وتفاعل الجمهور مع ما كتبه "الهواري" مطالبا "غادة" بالعودة لوالد أبنائها، خاصة بعدما حققت حلقة برنامج "بصراحة" التي حل فيها مجدي الهواري وغادة عادل ضيوفا، وتحدثا فيها عن علاقتهما.

من ناحية أخرى تستكمل غادة عادل تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "أحلام سعيدة" بطولة: يسرا، مي كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، وهو من إخراج عمرو عرفة، ومن إنتاج جمال العدل.