دنيا سمير غانم لوالدتها: "ربنا يجمعنا بيكي إنتي وبابي على خير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم، على الاحتفال بعيد ميلاد والدتها الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، ونشرت صورة لها عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك.

وكتبت: "الرضا اللي علمتيهولي هو اللي مخليني مستحملة فراقك يا أجمل وأعظم وأحن أم في الدنيا، ربنا يجمعنا بيكي إنتِ وبابي على خير يارب".

وتابعت: "يارب تكوني مرتاحة وسعيدة زي ماكنتي عايشة بتريحي كل الناس، عيد ميلاد سعيد في الجنة يا أمي يا حتة من قلبي".

وتحل اليوم ذكرى ميلاد النجمة دلال عبدالعزيز، التي قدمت خلال مسيرتها الفنية عددا من الأعمال الهامة، ابرزها: "حديث الصباح والمساء، يارب ولد، أخويا هايص وأنا لايص، أهلا يا دكتور، النوم في العسل، مبروك وبلبل".

ورحلت الفنانة دلال عبدالعزيز عن عالمنا في أغسطس 2021، بعد معاناة من تبعات فيروس كورونا، ولحقت بزوجها النجم سمير غانم الذي رحل في مايو 2021.