إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لوالدتها في عيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم، رسالة مؤثرة لوالدتها النجمة الراحلة دلال عبدالعزيز، في ذكرى عيد ميلادها.

ونشرت "إيمي" صورة تجمعها بوالدتها وشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وعلقت: "كل سنة وإنتي طيبة يا مامي يا أحلى ذكرى في حياتي، يارب في الجنة ونعيمها وأشوفك هناك إنتي وبابي حبيبي يارب".

وتحل اليوم ذكرى ميلاد النجمة دلال عبدالعزيز، التي قدمت خلال مسيرتها الفنية عددا من الأعمال الهامة، ابرزها: "حديث الصباح والمساء، يارب ولد، أخويا هايص وأنا لايص، أهلا يا دكتور، النوم في العسل، مبروك وبلبل".

ورحلت الفنانة دلال عبدالعزيز عن عالمنا في أغسطس 2021، بعد معاناة من تبعات فيروس كورونا، ولحقت بزوجها النجم سمير غانم الذي رحل في مايو 2021.