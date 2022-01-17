في ذكرى ميلادها.. ماذا قالت دلال عبدالعزيز عن أول لقاء لها مع فؤاد المهندس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يحل اليوم الاثنين 17 يناير ذكرى ميلاد الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، إذ أنها من مواليد 1960، وقدمت خلال مسيرتها العديد من الأعمال الفنية الناجحة التي تظل محفورة في قلوب جمهور وعشاق الدراما بمصر والوطن العربي.

ومن أهم أعمال بدايات دلال عبد العزيز، مسرحية "هالة حبيبتي" التي وقفت فيها أمام النجم الكبير الراحل فؤاد المهندس لأول مرة، وتحدثت عن ذلك في لقاء سابق لها ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس.

وقالت الراحلة: "أستاذ فؤاد كلم سمير غانم وقاله أنا عايز دلال تيجي تشتغل معايا.. سمير خدني وروحنا نقابل الأستاذ في مسرح الزمالك، وفجأة لقيته قاعد بيتوشوش هو وسمير، وأنا واقفة على المسرح بعمل بروفة، ووافقت طبعا على العمل لأنه كان أملة بالنسبة لي إني أقف جنب الأستاذ".

وتابعت: "لقيته بيقولي: دلال عربيتك الجديدة عاملة كام ألف؟ قولتله 12 ألف جنيه، لقيته بيقولي: منهم 11 بتلفي ورا سمير.. دوب الرهبة اللي كانت بيني وبينه وقعد يهزر معايا وقتها وبقينا أصحاب وحبايب بمسرحية (هالة حبيبتي)".

وأضافت دلال عبد العزيز: "وحملت في بنتي إيمي سمير غانم وأنا بشتغل في مسرحية (هالة حبيبتي)".

مسرحية "هالة حبيبتي" عُرضت عام 1985، وشارك في بطولتها فؤاد المهندس ودلال عبد العزيز وسناء يونس وهند حسني وسامي سرحان وناهد جبر وإيمان وغيرهم، ومن تأليف عبد الرحمن شوقي، وإخراج حسن عبدالسلام.

الفنانة دلال عبدالعزيز رحلت عن عالمنا يوم السبت 7 أغسطس 2021، بعد معاناة مع فيروس كورونا لمدة 3 أشهر تقريبا، ودفنت في مقابر الوفاء والأمل بجوار زوجها الفنان الراحل سمير غانم، الذي توفي يوم الخميس 20 مايو 2021.