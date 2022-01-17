"الوقت الحلو".. سميرة سعيد تنشر صورا من جلسة تصوير خضعت لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة سميرة سعيد، عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا تزامنا مع طرح أغنيتها الجديدة "الوقت الحلو".

ونشرت سميرة، الصور، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "الوقت الحلو".

أغنية "الوقت الحلو" هي خامس أغنية ضمن ألبوم سميرة سعيد الغنائي الجديد "إنسان آلي"، وهي من كلمات: محمد القاياتي، وألحان محمد حمزة، وتوزيع هاني يعقوب.

وكانت سميرة سعيد قد طرحت 4 أغاني ضمن ألبومها الجديد وهي: "مون شيري، الساعة اتنين بالليل، بحب معاك، ومتاهة".

يذكر أن سميرة سعيد كانت قد أحيت حفلا غنائيا ضمن ملتقى "أولادنا" وقدمت خلال الحفل أغنية بعنوان "أرض الأحلام".