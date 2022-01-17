مي عز الدين تقتحم تيك توك.. ما علاقة أحمد السعدني؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت النجمة المصرية الشابة، مي عز الدين، جمهورها بالكشف عن مقطع فيديو كوميدي ظهر فيه صديقها المقرب أحمد السعدني، بشكل طريف عبر تطبيق “تيك توك”، حيث استعانت بهذا المقطع، للكشف عن انضمامها إلى التطبيق الذي يضم العديد من نجوم الفن والمشاهير.

وأعلنت مي عز الدين أنها تخضع للحجر الصحي المنزلي، بسبب إصابة والدتها بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن هذا الأمر أتاح لها الانضمام لتطبيق “تيك توك”، بسبب فترة الفراغ الكبيرة التي تعيشها.

وبعد أن شاركت مي عز الدين فيديو الفنان أحمد السعدني، الذي سبق أن نشره على “تيك توك”، ردت عليه بفيديو آخر، معلنة أنها ستنضم للتطبيق الشهير، وسط حفاوة واستقبال متميزين من جانب نجوم الفن قبل الجمهور.

وتركت مي عز الدين تعليقاً على الفيديو، قائلة: “عاملة حجر صحي في البيت علشان والدتي عندها كورونا.. ربنا يكمل شفاها على خير يا رب بس أثناء التفرغ ده حصل كده بجد.. قريباً.. اضحك تنسى همومك”.

ولم يمر منشور مي عز الدين مرور الكرام بين الجمهور، حيث كان هناك تفاعل كبير، وتشكلت التعليقات بين الدعوات لوالدتها بالشفاء، وبين ترحيب كبير بقدومها إلى تطبيق “تيك توك”، بينهم: آيتن عامر وريهام أيمن وكارمن لبس وهاجر الشرنوبي ومحمد سيد بشير.

يذكر أنَّ الفنانة مي عز الدين استطاعت أن تخطف الأنظار إليها، من خلال مسلسل “خيط حرير”، الذي حقق نجاحاً كبيراً، معلنة بدء عرضه، مجدداً، هذه الفترة، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج “سينرجي” تامر مرسي، وإخراج إبراهيم فخرالدين، وشاركها البطولة: محمود عبدالمغني، أحمد خليل، سوسن بدر، نيكولا معوض، محمد علي رزق، صفاء الطوخي، ولاء الشريف، مي سليم، هنادي مهنى، محمد سليمان، حنان سليمان، وأحمد صيام.