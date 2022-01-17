شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يطرح أغنية "عيان" بتوقيع محمد يحيي.. الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم اللنبانى وائل جسار لطرح أحدث أغانيه والتى تحمل اسم "عيان" يوم 20 يناير الحالى، وهى من كلمات القياتى وألحان محمد يحيى، ومن المقرر طرحها على طريقة الفيديو كليب.

وأحيا مؤخرًا النجم وائل جسار حفلاً غنائيًا كبيرًا، ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله عددًا كبيرًا من أغانيه، منها (مخبي ليه وخلينا بعيد وخليني ذكرى وبحبك مش هقول تاني والنهاية واحدة ولما تقولوا وتعيدوا وتزيدوا وغريبة الناس)، كما قدم أغنية أسمر يا أسمرانى للعندليب عبد الحليم حافظ، وأغنية ما تفوتنيش أنا وحدى للراحل سيد مكاوى.

وقال النجم اللبناني وائل جسار خلال وقوفه على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية وإحيائه حفلا على هامش فعاليات مهرجان الموسيقي العربية أنها المرة الرابعة التي أغني فيها في المهرجان، والذي اتشرف بوجودي وسط كبار النجوم من مصر والوطن العربي، وأوجه الشكر لكل القائمين على المهرجان ووزيرة الثقافة والموسيقار عادل عايش.

وكان النجم اللبناني وائل جسار أطلق أغنية "ولا فى الأحلام"، والذى صورها على طريقة الفيديو كليب، وأخرج الكليب فادى حداد.

تدور قصة فيديو كليب "ولا فى الأحلام" حول صحفية جميلة تأتى لتصوير تقرير مع وائل فيقع فى حبها، ويقرر أن يقدم لها جولة كاملة على المنطقة التى يعيش فيها ليكسب ودها، والأغنية من كلمات أحمد قطوط، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقى شريف منصور، ميكس وماستر محمد جودة.

وكانت آخر أعمال الملحن محمد يحيى أغنية "لو بتحب" للهضبة عمرو دياب الذى طرحها مؤخرًا وحققت نجاحًا كبيرًا وهى من كلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع عادل حقى، وأغنية "عاملين الصح" للنجم بهاء سلطان وهى من كلمات نصر محروس وتوزيع أكرم عادل .