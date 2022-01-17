شكرا لقرائتكم خبر عن كيت أبتون وزوجها يعرضان قصرهما الفخم مقابل هذا المبلغ.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دومًا ما تهتم المواقع العالمية بمتابعة آخر أخبار المشاهير حول العالم، وبشكل خاص استثماراتهم في سوق العقارات حيث يهتم النجوم باستثمار أموالهم بمنازل فارهة، مثلما حصل مع الممثلة وعارضة الأزياء كيت أبتون التي عرضت قصرها الفخم في بيفرلى هيلز مقابل مبلغ ضخم للغاية وفقاً لتقرير نشره موقع الديلى ميل.



القصر من الداخل

التقرير أكد أن كيت ابتون وزوجها وضعوا قصرهم للعرض مقابل أكثر من 11 مليون دولار، كمبلغ أولى للبيع، إذ أنه من الممكن أو يقل او يزيد حسب التفاوض في الفترة المقبلة مع الراغبين في الشراء.



كيت ابتون مع زوجها

كما أكد التقرير أنه حالة إتمام الصفقة بهذا المبلغ سيعود الأمر بمكاسب عديدة على كيت ابتون، وذلك لأنها اشترته في عام 2016 أي قبل 5 أعوام مقابل 5 مليون دولار وهو ما يشكل ربحاً ضخماً لها حالة بيعه مقابل قرابة 12 مليون دولار بعدما عرضته للبيع مقابل 11.750 مليون دولار.