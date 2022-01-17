شكرا لقرائتكم خبر عن ألكسندرا داداريو فى أحدث ظهور لها بعد الإعلان عن خطوبتها رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهدت الممثلة الحسناء ألكسندرا داداريو في أحدث ظهور لها مؤخرًا، بعد الإعلان عن خطبتها حديثًا، وذلك أثناء سيرها في شوارع لوس أنجلوس بمفردها، حيث بدت الممثلة في غاية البساطة سواء من خلال إطلالتها أو مظهرها، من خلال ارتدائه بنطلون رياضي رمادي وقميص بأكمام طويلة.



الكساندرا

وعرف الجمهور، الممثلة الأمريكية "ألكسندرا داداريو"، بجمال عينيها، حيث إنها تتمتع بالعيون الزرقاء التي تخطف نظرهم منذ بداية ظهورها على شاشات السينما، والتليفزيون، بالإضافة إلى موهبتها التمثيلية منذ ظهورها.



الكساندرا دادريو بالإضافة إلى أنها لعبت دور البطولة مع دوين جونسون مرتين، وتسعى دائما إلى الظهور في أدوار جديدة كل مرة، من أبرزها فيلم "San Andreas" الذى طرح فى 27 مايو من عام 2015.

الكساندرا

بالإضافة إلى فيلم " Texas Chainsaw Massacre 3D" الذى طرح في 3 يناير من عام 2013، و فيلم " Hall Pass" الذى طرح يوم 13 أبريل من عام 2011.