هكذا ظهرت نسرين طافش في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة السورية نسرين طافش لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها.

ونشرت "طافش" صور الجلسة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت نسرين في الصور بإطلالة جذابة، وعلقت: "إذا كنت في مكان سلبي ذبذبياً، لن يسمح لك قانون الجذب بإيجاد تردد ذبذبي بعيد عنك، ولذلك تفشل محاولاتك بالتحلي بالإيجابية، حتى ولو كنت تريد الشعور بشعور أفضل، هنا يأتي دور مراقبة وتقبل المشاعر والتسليم بوعي الذي سيخفض المقاومة الطاقية وسيغير الأمور لصالحك".

وعُرض للفنانة نسرين طافش في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "المداح" بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، وبسمة ماهر وغيرهم، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومن إخراج أحمد سمير فرج.