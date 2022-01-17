شاهد.. أحدث ظهور للفنانة سميرة أحمد بعمر ال83 بعد شائعة وفاتها الأخيرة؛ وهكذا علّقت أسرتها! – صور

كتب امير فتحي في الاثنين 17 يناير 2022 02:45 صباحاً - باتت النجمة المصرية سميرة أحمد محل اهتمام الجمهور خلال الساعات الماضية بعد انتشار أنباء عن تدهور حالتها الصحية ووفاتها، وهو ما دفع أسرتها للرد على تلك الأنباء ونفيها تمامًا والتأكيد على أن ما تم تداوله مجرد شائعة.

حيث حرص المنتج صفوت غطاس زوج النجمة القديرة سميرة أحمد على طمأنة الجمهور على حالتها الصحية ونفي كل ما تم تداوله عن تدهور حالتها الصحية، وحرص على مشاركة متابعيه وأصدقائه على موقع “فيسبوك” بأحدث صورة لشريكة حياته لينفي بها كل تلك الشائعات.

ونشر صفوت غطاس أحدث صورة لسميرة أحمد خلال تواجدها في أحد الأندية الرياضية، وعلق قائلًا: “النهاردة في نادي الجزيرة.. علشان الأخبار البايخة اللي تداولت على الفيس من حسابات مزورة بتدعي إن سميرة أحمد مش بخير.. ودا غلط تماما.. الحمد لله هي بخير وبصحة جيدة.. وربنا يديها طول العمر ودوام الصحة”.

سميرة أحمد في احدث ظهور بعد شائعات وفاتها – الصورة من حساب صفوت غطاس بفيسبوك

كما حرص على نشر صورة لسميرة مع ابنتها جليلة، كما نقل تصريحات على لسان جليلة والتي نفت خلالها تصريحها لأي وسيلة إعلامية عن إجراء والدتها عملية جراحية، فكتب صفوت غطاس: “اليوم سميرة أحمد وجليلة.. نفت تماما جليلة نجلة الفنانة سميرة أحمد أنها صرحت بأن سميرة أحمد أجرت أي عملية في السنوات الأخيرة.. وأن صحتها بخير وتستعد لمسلسلها الجديد لإحدى المنصات التلفزيونية”.

سميرة أحمد وابنتها في احدث ظهور – الصورة من حساب صفوت غطاس بفيسبوك

كما شدد المنتج صفوت غطاس على أنه وزوجته الفنانة القديرة سميرة أحمد بصدد رفع دعاوى قضائية ضد كل من قام بنشر وترويج أخبار كاذبة وشائعات عن الفنانة القديرة وصحتها، مؤكدًا أن حالتها الصحية بخير.

سميرة أحمد تطمئن جمهورها :«أنا زي الفل وبحضّر لمسلسل جديد»

من جانبها، أعربت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، عن استايئها الشديد، من الشائعات التي انتشرت خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بوفاتها.

وقالت سميرة أحمد في تصريح خاص :«اتفاجائت اليوم وأنا في النادي، بإنتشار هذه الشائعة، والله حرام عليهم الناس اللي بتروج هذه الشائعات، مش عارفة هم هيستفادوا أيه».

وأضافت :«أنا حمد الله زي الفل، وصحتي جيدة جدًا، ويوميًا بروح النادي وأمارس تمارين رياضية، وبحضّر هذه الفترة الحالية لمسلسل جديد».

وتابعت سميرة أحمد: «الناس قلقت عليا.. بشكر كل واحد سأل عليا.. شكرا لمحبتكم” وطالبت بإجراءات قاسية للوقوف أمام الشائعات التي تنال مع الشخصيات العامة، إذ أصبحت السوشيال وسيلة للبعض لقول كل ما يحلو لهم دون النظر لخصوصيات الآخرين».

يُشار إلى أن آخر أعمال أحمد كان مسلسل “ماما في القسم” مع النجم الراحل محمود ياسين، كما كانت تستعد الفترة الماضية لمسلسل جديد بعنوان “بالحب هنعدي”.

يُذكر أن سميرة أحمد، من مواليد 15 نوفمبر 1935، ومن أهم أعمالها، أفلام: “الخرساء” و “صراع الأبطال” و”قنديل أم هاشم”، و”أم العروسة”، و”الشيماء”، ومسلسلات: “غدا تتفتح الزهور” و “إمرأة من زمن الحب”.

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