هل تتذكرون الطفل “يزيد” بطل فيلم “عندليب الدقي” لمحمد هنيدي؟.. شاهدوا كيف أصبح شابًا وسيمًا في أحدث ظهور له

كتب امير فتحي في الاثنين 17 يناير 2022 02:45 صباحاً - قدم الفنان محمد هنيدي، خلال برنامج “هنيدي شو”، الطفل علاء عمرو الذي قدم شخصية “يزيد” بن “فواز” في فيلم “عندليب الدقي”، وشاركه في غناء “مين حبيب بابا؟”.

تفاجئ “هنيدي” بدخول يزيد المسرح، حيث كانت مفاجأة من فريق الإعداد له، في ختام الحلقة التي استضاف فيها “هنيدي” الكاتب أيمن بهجت قمر، والفنان الكويتي داوود حسين، والفنان علاء مرسي، للحديث عن ذكريات فيلم “عندليب الدقي”.

الجدير بالذكر أن علاء عمرو، هو ممثل مصري، ولد في 6 نوفمبر 1998، كانت مشاركته الفنية الأولى وهو طفل في فيلم “عندليب الدقي” عام 2007، حيث قام بدور الطفل “يزيد”، كما شارك في مسلسل “فلانتينو” عام 2020 وقدم شخصية “معتز”.

الطفل علاء عمرو مع الفنان محمد هنيدي – من فيلم عندليب الدقي إنتاج 2007

و”عندليب الدقي” فيلم تدور أحداثه حول “فوزي” الشاب المكافح الذي يرغب في أن يصبح مطربا مشهورا، ولكن حظه العاثر يقف أمامه، خاصة أن صوته ليس مناسبًا للغناء، ويكتشف فجأة أن له شقيقا توأما وهو “فواز” ثري خليجي يعيش في دبي، وبعد وفاة والدته يقرر السفر إلى دبي ليقابله، ويطلب مساعدته في تحقيق حلمه، لكنه يرفض الاعتراف به، وتتوالى الأحداث بعد ذلك، والعمل من إخراج وائل إحسان، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإنتاج عام 2007.

أيمن بهجت قمر : قابلت نماذج كثيرة لـ عندليب الدقي

في سياق متصل، اقترح “هنيدي” على الكاتب أيمن بهجت قمر كتابة جزء ثانٍ من فيلمهما الشهير “عندليب الدقي”، يحكي عن تبدل حياة “فوزي” في الخليج، وهو ما وافق عليه “قمر” بالفعل، وقال إنه سيفكر في ذلك.

وقال قمر : قابلت نموذج عندليب الدقي أكثر من مرة من قبل، منهم ولد أصر على الغناء أمامي لأكتشفه، وكان صوته وحش وغنى لولا الملامة لـ محمد محي، لكن عندليب الدقي بالنسبة للأصوات الحالية سيكون مطرب خالد الذكر، وشاركت في كتابة فيلم وش إجرام بدون مقابل، علشان أكتب الفيلم اللي بعده.

وقال هنيدي : كنت بعمل فيلم وش إجرام، وكنا عايزين نعمل أغاني في الفيلم، وقتها عرضنا على أيمن بهجت قمر يضيف الجزيئات، ولو نجح هنخليه يكتب الفيلم اللي بعده، وعمله في الفيلم إفيهات باشا باشا، وإديني الحقنة بسرعة أرجوك محتاجة الجرعة، وحققت الإفيهات نجاح كبير، وقررنا بعدها تقديم عندليب الدقي.

وقال السيناريست أيمن بهجت قمر : قمت بتلحين أغنية أنتي واللي طلبتي تطلقي، ولكني استعنت بإسم أحد أصدقائي، وتقمصت شخصية حسن دنيا في ألحان أغاني حلمي عبدالباقي.

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