شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين: وائل الإبراشي كان قيمة ثقافية وربنا يبتلى الشامتين بأكثر من المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قدمت الفنانة إلهام شاهين العزاء في الإعلامي وائل الإبراشي، وقالت في تصريح خاص لـ"تليفزيون الخليج 365": "الله يرحمه كان قيمة ثقافية كبيرة لمصر وكمذيع لدرجة أنه وصل في مرحلة كان الهوا بيوصل 5 ساعات والناس متبعاه لغاية الفحر ومعاه مادة لكل الوقت ده مفيش حد عملها، وكان بيجيب الرأي والرأي الآخر، فهو من الاعلاميين القلائل اللي أثروا في حياتنا".

واختتمت حديثها بالرد على الشامتين في وفاته قائلة: "أعوذ بالله والشماتة في الموت شيء حقير جدا وربنا يبتليهم بأكتر من المرض".

ويعد وائل الإبراشى أحد أشهر الإعلاميين، وهو من مواليد 26 أكتوبر 1963 بالدقهلية، عمل فى بداية حياته بمؤسسة روز اليوسف ثم رأس تحرير جريدة صوت الأمة، قدم برنامجى الحقيقة والعاشرة مساء على شاشة قناة دريم قبل أن ينتقل إلى التليفزيون المصرى عبر برنامج التاسعة.

ورحل الإبراشى تاركا تاريخا حافلا من النجاحات على المستوى الصحفي والتليفزيوني، حيث بدأ حياته المهنية من خلال روزا اليوسف، وجريدة صوت الأمة، ثم اتجه إلى تقديم البرامج التليفزيونية، والتي قدمها بقالب مختلف عن قوالب التقديم التلفزيوني وقتها.

ومن أشهر تلك البرامج كان برامج "الحقيقة" على قناة دريم، والذي كان يفجر من خلاله الكثير القضايا، ويحرص على تقديم الحلقة بمنطق التحقيق الصحفي المعتمد على كل الأطراف مقدما صحافة تليفزيونية متقدمة وقتها ومعتمدة على الحقيقة، كما قدم الإبراشي برنامج "العاشرة مساءً"، خلفا للإعلامية مني الشاذلي، ورغم النجاح الكبير الذي حققته مني في البرنامج، إلا أن الإبراشي قدم أداء متميزا في البرنامج ولم يفقد البرنامج هويته، وإنما استكمل مسيرة نجاح البرنامج منتصرا في كثيرا من الجولات.