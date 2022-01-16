لمحبي النجمة نوال الزغبي.. إليكم هذا الخبر!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعود النجمة اللبنانية نوال الزغبي للتعاون مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز” من خلال أغنية جديدة بعنوان “زمان” باللهجة المصرية من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى.

وأعلنت صفحة “لايف ستايلز ستوديوز” على موقع “تويتر” عن عودة التعاون بين الشركة والنجمة الذهبية نوال الزغبي بعد نجاحهما الكبير في أغنيتي “عم بحكي مع حالي” و”بحبو كتير” منذ سنوات.

وقالت صفحة الشركة في تغريدة على “تويتر”: “بعد أغنية عم بحكي مع حالي وأغنية بحبو كتير تعاون جديد يجمع النجمة نوال الزغبي ولايف ستايلز ستوديوز بأغنية مصرية بعنوان زمان من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى واخراج فادي حداد”.

وفي التفاصيل، تعمل شركة “لايف ستايلز ستوديوز” مع الفنانة نوال الزغبي والمخرج العبقري فادي حداد لوضع اللمسات الأخيرة على فكرة الكليب الذي سيتم تصويره خلال الفترة القريبة المقبلة.

وبحسب مصادر “بتجرد”، فقدت رصدت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” ميزانية عالية جدًا لتصوير أغنية نوال الزغبي الجديدة “زمان، وذلك ليخرج العمل إلى الجمهور بمستوى يليق بالفنانة اللبنانية الشهيرة وبالشركة الرائدة في عالم الإنتاج الموسيقي في الوطن العربي.