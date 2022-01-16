مفاجأة نيكول سابا لجمهورها.. “قادمة قريبًا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مع بداية العام الجديد، أعلنت النجمة اللبنانية نيكول سابا عن مفاجأة سارة لجمهورها، وكشفت في منشور عبر حسابها في موقع “إنستغرام” أنها ستعود إلى الدراما المصرية من خلال مسلسل جديد بعنوان “البارون”.

ونشرت نيكول سابا صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير عقدتها مؤخرًا، وعلّقت قائلةً: “هي قادمة.. قريبًا” وأرفقت تعليقها بهاشتاغ اسم المسلسل “#البارون”.

على صعيد آخر، تستعد نيكول سابا لتصوير أغنية جديدة مع المخرج جاد شويري في الأسابيع المقبلة. ولم تفصح نيكول بعد عن أي تفاصيل حول الأغنية ولا عن اسمها ولا حتى عن أسماء صناعها، لكنها أكدت في منشور عبر حسابها بموقع “إنستغرام” أن العمل سيكون مفاجأة مبهجة للجمهور العربي.

هذا وتنشغل نيكول سابا بتصوير مشاهد فيلمها السينمائي الجديد “مفتاح الحب” في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتعود نيكول من خلال فيلم “مفتاح الحب” بعد غياب حوالي 6 سنوات عن تقديم أي أعمال سينمائية، والفيلم من إنتاج شركة آرت فيجن وتأليف وحوار بسام علي ويشارك في بطولته أيضًا، ميلاد يوسف وروعة ياسين ومها المصري، ومن إخراج جمال السروري.