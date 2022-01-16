شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر: وائل الإبراشي كان إعلاميا محترما ورجلا في المواقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة وفاء عامر الإعلامي الكبير وائل الإبراشي، أثناء حضورها لعزائه، وقالت في تصريح لـ"تليفزيون الخليج 365": "وائل الإبراشي كان إعلاميا محترما، وكان بيقول كل حاجة بمنتهى الأمانة والحيادية وبيتكلم في قضايا تهم المجتمع المصري وتهم المواطنين اللي قافلين شارع قصر العيني في عزائه".

ويعد وائل الإبراشى أحد أشهر الإعلاميين، وهو من مواليد 26 أكتوبر 1963 بالدقهلية، عمل فى بداية حياته بمؤسسة روز اليوسف ثم رأس تحرير جريدة صوت الأمة، قدم برنامجى الحقيقة والعاشرة مساء على شاشة قناة دريم، قبل أن ينتقل إلى التليفزيون المصرى عبر برنامج التاسعة.

ورحل الإبراشى تاركا تاريخا حافلا من النجاحات على المستوى الصحفي والتليفزيوني، حيث بدأ حياته المهنية من خلال روزا اليوسف، وجريدة صوت الأمة، ثم اتجه إلى تقديم البرامج التليفزيونية، والتي قدمها بقالب مختلف عن قوالب التقديم التليفزيوني وقتها.

ومن أشهر تلك البرامج كان برامج "الحقيقة" على قناة دريم، والذي كان يفجر من خلاله الكثير القضايا، ويحرص على تقديم الحلقة بمنطق التحقيق الصحفي المعتمد على كل الأطراف مقدما صحافة تليفزيونية متقدمة وقتها ومعتمدة على الحقيقة.

كما قدم الإبراشي برنامج "العاشرة مساءً"، خلفا للإعلامية مني الشاذلي، ورغم النجاح الكبير الذي حققته مني في البرنامج، إلا أن الإبراشي قدم أداء متميزا في البرنامج، ولم يفقد البرنامج هويته، وإنما استكمل مسيرة نجاح البرنامج منتصرا في كثير من الجولات.