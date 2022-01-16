إلهام شاهين عن حنان مطاوع: "ممثلة جبارة".. ورسالة خاصة لابنة شقيقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، عن رأيها في أداء الفنانة حنان مطاوع، و"إلهام" ابنة شقيقتها بحكاية "توت" بمسلسل "خارج السيطرة".

ونشرت إلهام، صورا من العمل، عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت: "شاهدت حلقة اسمها (توت) من مسلسل (خارج السيطرة) على قناة (شاهد).. حنان مطاوع ممثلة جبارة، نضج شديد، برافو حنان".

وأشادت إلهام، بأداء ابنة شقيقتها: "أما إلهام الصغيرة كانت مفاجأة ليّا.. أداء طبيعي وصدق إحساس.. أتمنى لك مستقبل مشرق، ومبروك للمخرج المبدع أحمد خالد".

وقدّمت إلهام صفي الدين ابنة شقيقة الفنانة إلهام شاهين، دور "جنا" وهى فتاة محجبة، ابنة صديقة حنان مطاوع التي تلتقي بها بالصدفة وتفاجأ أنها أصبحت شابة جميلة.

حكاية "توت" هي سادس حكايات مسلسل "خارج السيطرة" ويقوم ببطولتها حنان مطاوع وعايدة رياض وهشام إسماعيل ومؤمن نور، وإخراج أحمد خالد، وتعرض عبر منصة "شاهد".