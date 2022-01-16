فن ومشاهير

راغب علامة: قطع الإنترنت في بيروت تهديد مباشر من الحكومة للشعب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الفنان اللبناني راغب علامة عن غضبه الشديد بعد انقطاع الإنترنت في العاصمة بيروت.

وكتب علامة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "خطة رفع سعر المحروقات في لبنان يتم تنفيذها الآن على قطاع الإنترنت، قطع الإنترنت في بيروت هو تهديد مباشر من الحكومة للشعب، لأنهم في أول جلسة لمجلس الوزراء قد يرفعوا السعر أضعافًا وأضعاف".

أضاف: "التهديد هو: أيها الشعب المسروق، لو اعترضتم فلن يكون عندكم إنترنت، عاش زعماء الطوائف".

ومن ناحية أخرى طرح السوبر ستار راغب علامة أحدث أغنياته "فورا غرام"، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، والأغنية باللهجة الخليجية من كلمات تراث نمير وألحان علي سالم.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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