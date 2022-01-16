راغب علامة: قطع الإنترنت في بيروت تهديد مباشر من الحكومة للشعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعرب الفنان اللبناني راغب علامة عن غضبه الشديد بعد انقطاع الإنترنت في العاصمة بيروت.

وكتب علامة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "خطة رفع سعر المحروقات في لبنان يتم تنفيذها الآن على قطاع الإنترنت، قطع الإنترنت في بيروت هو تهديد مباشر من الحكومة للشعب، لأنهم في أول جلسة لمجلس الوزراء قد يرفعوا السعر أضعافًا وأضعاف".

أضاف: "التهديد هو: أيها الشعب المسروق، لو اعترضتم فلن يكون عندكم إنترنت، عاش زعماء الطوائف".

ومن ناحية أخرى طرح السوبر ستار راغب علامة أحدث أغنياته "فورا غرام"، عبر قناته الخاصة بموقع "يوتيوب"، والأغنية باللهجة الخليجية من كلمات تراث نمير وألحان علي سالم.