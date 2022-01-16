شكرا لقرائتكم خبر عن فادى خفاجة يوجه رسالة لوالده فى أزمته الصحية: ما أصعب أن ترى والدك مريضًا طريح الفراش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الفنان فادى خفاجة، متابعيه وجمهوره، بالدعاء لوالده في أزمته الصحية التي تعرض لها مؤخرًا، ونشر صورة لوالده عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك، وكتب "ما أصعب أن ترى والدك مريضًا طريح الفراش ويتألم لأنك لا تملك له إلا الدعاء له بالشفاء لأن الشافي هو الله عز وجل فالطبيب مجرد وسيلة سخرها الله تعالى لإنفاذ ما قدره الله تعالى، دعواتكم".



بوست الفنان فادى خفاجة

وسبق وكشف خفاجة منذ أسابيع، عن نجاته من الموت وتعرضه للإصابة بعد أن صدمته سيارة، مشيرًا إلى أن إصابته عبارة عن كدمات بسيطة، وأن دعوات المحبين والمخلصين له هى سبب نجاته، مقدما الشكر لدعمهم وسؤالهم عنه بعد الحادث.

وكتب فادى، عبر حسابه على فيس بوك: "الحمد لله رب العالمين، قدر الله وما شاء فعل، عملت حادثة وعربية خبطتنى وحصل شوية كدمات بسيطة، وربنا سبحانه وتعالى قدر ولطف، أحب أشكر من كل قلبى كل اخواتى وأهلى وأصحابى ومتابعينى اللى كلمونى امبارح سواء على الموبايل أو رسائل الواتس أو على الفيس بوك وسألو عليا ودعولى، ربنا يخليكم ليا ومنحرمش منكم أبدا ولا من دعمك يا أغلى الناس، دعوات المحبين والمخلصين هيا اللى نجتنى، أشكركم بجد، فعلا حب الناس نعمة كبيرة أوى من ربنا عز وجل".