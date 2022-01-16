شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى تكشف لـ"الخليج 365" موقفها من دخولها مجال التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة اللبنانية نوال الزغبى موقفها من خوض تجربة التمثيل قائلة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه عرض عليها الكثير من السيناريوهات الفنية سواء سينمائية أو درامية، ولكن حال إقناعها بأحد منها ستوافق على الفور، مضيفة أنها تتمنى أن تكون تجربة الدراما القصيرة التى لا تتعدى عن 8 حلقات.

وكشفت مؤخرًا النجمة اللبنانية نوال الزغبي عن رأيها في أغانى المهرجانات قائلة في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنها لا تسمعها، وليست ذوقها، ولكن فى بعض الأحيان ممكن تسمع أغنية من هذه النوعية وتنال إعجابها، مشيرة أن المزيكا أذواق ولم تقلل من شأن أحد.

وكشفت مؤخرًا النجمة اللبنانية نوال الزغبى لـ"الخليج 365" عن رأيها حول أفضل مطربة نجحت فى مجال التمثيل قائلة: "شيرين عبد الوهاب تعتبر من أفضل المطربات التى حققت نجاحًا كبيرًا فى التمثيل بإحساسها المختلف وأدائها المتميز، مشيرة إلى أنها نجحت على مستوى الدراما وأيضًا السينما.

وكشفت مؤخرًا النجمة اللبنانية نوال الزغبى عن مواصفات فتى أحلامها خلال حوارها لـ"الخليج 365" مع الزميل مصطفى القصبى، وقالت: "لا بد أن يدخل دماغى يكون رجل شهم وحنون أقدر أستند عليه في كل المواقف".

وأكدت النجمة اللبنانية نوال الزغبى أنها تتعاون مع الملحن عمرو مصطفى في حوالى 3 أغانٍ يتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، واصفة إياه بأهم الملحنين الموجودين في الوطن العربى وحققنا نجاحات كثيرة سابقة، كما أن الأغانى من كلمات الشاعر الكبير أمير طعيمة ومازلنا في مرحلة الاختيار، وتحمل عددًا من المفاجآت، وإن شاء تكسر الدنيا كالعادة أثناء طرحها.