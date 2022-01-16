شاهد .. أحدث ظهور لنجل ” غنوة ” شقيقة أنغام الراحلة

كتب امير فتحي في الأحد 16 يناير 2022 08:56 مساءً - احتفلت أنغام بعيد ميلاد ” ياسين ” نجل شقيقتها ” غنوة ” التي رحلت عن عالمنا في شهر أكتوبر من عام 2018 بعد تعرضها لحادث سير .
وشارك ياسين مجموعة من الصور عبر حسابه على إنستجرام من حفل عيد ميلاده التاسع .. وظهر في إحداها برفقة أنغام .
وكتب ياسين نجل المطربة والممثلة الراحلة ” غنوة ” في تعليقه على الصور : ” عيد ميلادي ” .
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