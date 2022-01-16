هل يحصل الأمير هاري على حق دفع تكلفة حماية الشرطة البريطانية؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قال ممثلون قانونيون للأمير البريطاني هاري إنه يطعن في قرار للحكومة بعدم توفير حماية الشرطة له أثناء وجوده على الأراضي البريطانية حتى لو كان يدفع تكلفة ذلك بنفسه.

وتخلى هاري، حفيد ملكة بريطانيا وزوجته الأمريكية ميغان عن واجباتهما الملكية في 2020 للإقامة والعمل في لوس انجلوس. وبناء على ذلك اعتمد الزوجان على فريق أمني خاص.

ورغم ذلك يقول الممثلون القانونيون للأمير إن تلك الترتيبات لم توفر له مستوى الحماية الذي يحتاجه أثناء زيارته لبريطانيا.

وأضافوا في بيان “في ظل غياب تلك الحماية، يصبح الأمير وأُسرته في وضع لا يمكنهم من العودة إلى الوطن”. وأشاروا إلى حادث وقع في يوليو تموز 2021 حيث قالوا إن أمنه تعرض للخطر أثناء مغادرته مناسبة خيرية بسبب عدم توفر حماية الشرطة.

وقال محامو الأمير إنه سبق للحكومة أن استبعدت عرضين للدفع مقابل الحماية. وقال متحدث إن ملابسات هذه القرارات غامضة وغير متسقة ولا تراعي المخاطر الكاملة.

وردا على سؤال حول البيان قال متحدث باسم الحكومة إن نظام الحماية الأمنية التابع للحكومة البريطانية “صارم ومتناسب”، وإن سياسته طويلة الأمد كانت عدم تقديم معلومات مُفصلة عن أي ترتيبات لأن ذلك قد يعرض أمن الأفراد للخطر.

وأضاف المتحدث أنه “من غير المناسب” التعليق على تفاصيل تتعلق بأي إجراءات قانونية.

وأوضح البيان أن هاري سعى لمراجعة قضائية، هي طعن قانوني في شرعية القرارات التي اتخذتها هيئة عامة، في سبتمبر أيلول 2021.

وقال “ستبقى المملكة المتحدة على الدوام وطن الأمير هاري وبلدا يريد أن يكون أطفاله وزوجته في أمان به”.