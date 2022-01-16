قرار من نقابة الأطباء حول وفاة وائل الإبراشي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت نقابة الأطباء في مصر أنها ستتخذ الإجراءات القانونية في جميع المسارات لما يحمل الإساءة إلى مهنة الطب والأطباء المصريين بشأن ما تم تداوله بدون دليل على صحته في قضية وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي، واعتبرت أن ما جرى مخالفة للقانون وإثارة للفتنة بين فئات الشعب المصري.

وأوضحت النقابة المصرية أنها تفطن جيداً لمحاولات البعض خلط الأمور بتناول قضايا وشكاوى الخطأ الطبي في محاولة منهم للتنصل من المسؤولية، وأشارت النقابة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد هؤلاء، مؤكدة على أنها لن تتأثر بتلك المحاولات.

ويأتي ذلك على إثر أزمة وفاة الإعلامي المصري وائل الإبراشي والضجّة التي أثارتها أرملته، بعد أن قالت أن وفاته كانت بسبب خطأ طبي أثناء علاجه في العزل المنزلي.

وأكدت النقابة أن النتائج تحددها قرارات لجنة فنية متخصصة تحت إشراف الجهات المختصة، والمخول لها قانونيًا إجراء التحقيقات، لافتة إلى أن اتهام الأطباء وإصدار أحكام مسبقة بالإدانة هو أمر مخالف للقانون وافتراء على السلطة القضائية.

ولفتت إلى أن صحة المواطنين والحفاظ على أرواحهم دون تمييز هي أسمى غايات الأطباء وأحد أسس قسم المهنة، وإنها تتعامل بمكيال واحد هو تحري العدالة في شكاوى الخطأ الطبي ولن تكون جلاداً لطبيب أو سنداً لآخر على خلفية تصنيف أي مريض من حيث الأهمية أو الشهرة أو المنصب.