مسلسلات الأجزاء الجديدة في رمضان 2022 .. "الاختيار والكبير" في المقدمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

نحو شهرين ونصف تتبقى على حلول شهر رمضان 2022، الموسم الفني الأهم خلال العام، والجمهور في انتظار مسلسلات رمضان 2022 والتي من المنتظر أن يشارك بها الكثير من نجوم الفن العربي.

ويخوض سباق مسلسلات رمضان 2022، عدة أعمال بأجزاء جديدة، "الخليج 365" يرصدها في السطور التالية:

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الاختيار 3

الجمهور على موعد في رمضان 2022 مع الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" الذي يحكي بطولات الجيش والشرطة في محاربة الإرهاب، النجوم: أحمد السقا، أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، تأليف هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمي.

هجمة مرتدة 2

بعد نجاح الجزء الأول من مسلسل "هجمة مرتدة" المأخوذ من ملفات المخابرات المصرية في رمضان 2021؛ يقوم النجم أمير كرارة ببطولة مسلسل "هجمة مرتدة 2" في موسم رمضان 2022، ويشاركه البطولة النجم محمود عبد المغني والنجمة أمينة خليل، من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.

الكبير أوي 6

بعد غياب سنوات منذ آخر أجزائه عام 2015؛ يخوض النجم أحمد مكي السباق الدرامي من خلال الجزء السادس من مسلسله الشهير "الكبير أوي"، ويشارك إلى جانبه الكثير من النجوم وبينهم: رحمة أحمد وبيومي فؤاد وهشام إسماعيل ومحمد سلام، تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج شركة سينرجي.

المداح 2

وبعد نجاح الجزء الأول في رمضان 2021؛ يخوض النجم حمادة هلال، سباق موسم دراما رمضان 2022، من خلال الجزء الثاني من مسلسل "المداح"، مع النجوم: هبة مجدي، ولاء الشريف، أحمد بدير، خالد سرحان، ومحمد عز وغيرهم، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

يوميات زوجة مفروسة أوي 5

يعود النجمان داليا البحيري وخالد سرحان لمسلسلهما الكوميدي الاجتماعي "يوميات زوجة مفروسة أوي" بعد غيابهما منذ عام 2018؛ ويقدما الجزء الخامس من مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي" في موسم مسلسلات رمضان 2022، مع المخرج أحمد نور، والنجوم: خالد سرحان وشيماء سيف ومحمد أبو داوود وإيمان السيد ومروة عبد المنعم ومدحت تيخة وسلوى عثمان وعلاء زينهم ونور إيهاب وغيرهم.

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