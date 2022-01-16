20 يناير.. طرح فيلم The Royal Treatment على "نتفليكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت شبكة نتفليكس Netflix، عن موعد عرض فيلم النجم العالمي مينا مسعود الجديد The Royal Treatment، وهو 20 يناير الجاري.

ومن جانبه، قال مينا مسعود في بيان صحفي إنه متحمس جدا لأن فيلمه الجديد The Royal Treatment، سيكون متاحا للمشاهدة من خلال شبكة Netflix خلال يناير الجاري، وسعيد أن الجميع حول العالم يستطيعون مشاهدة العمل بما في ذلك مصر والشرق الأوسط.

وأشار مينا مسعود إلى أنه من المهم بالنسبة له أن يشاهد الجمهور حول العالم ممثل من أصول عربية مصرية يشارك في الأفلام والمسلسلات العالمية وأن الفن يتسع للجميع، مؤكدا أن الفيلم خطوة جديدة لمزيد من الأعمال التي تعتمد على التنوع.

فيلم The Royal Treatment يصنف دراما رومانسي، إخراج ريك جاكوبسون وبطولة مينا مسعود ولورا مارانو.

وتدور قصة الفيلم الجديد The Royal Treatment حول إيزابيلا والأمير توماس، إذ تدير إيزابيلا صالونها الخاص ولا تخشى التحدث عن رأيها، بينما يدير الأمير توماس بلده وهو على وشك الزواج من أجل الواجب بدلاً من الحب، إلى أن يلتقي بـ إيزابيلا فيتغير مفهومه نحو زواج الواجب ويقرر اتخاذ طريق أخر نحو السعادة.