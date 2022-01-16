‎26 يناير.. طرح فيلم "تماسيح النيل" في دور العرض السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تستعد شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني للمنتج راني مسحال، لطرح فيلم "تماسيح النيل" في 26 يناير الجاري، ليكون العمل الأول لها في 2022.

‎وتعمل الشركة المنتجة على قدم وساق للانتهاء من خطة الدعاية، إذ انتهت من تصوير أكثر من 22 أفيش سينمائي لأبطال العمل الذين تخطى عددهم الـ 14 نجما ونجمة.

‎وكانت قد أطلقت الشركة مؤخرا صور كواليس تصوير الأفيشات الخاصة بالفيلم، والتي ظهرت فيها أجواء المرح والكوميديا بين فريق عمل الفيلم الذي تم الانتهاء من تصويره مؤخرا.

‎وتدور أحداث فيلم تماسيح النيل في رحلة نيلية وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد ركاب المركب، وتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي للكشف عن الحقيقة.

‎‏‎الفيلم بطولة مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، خالد الصاوي، محمد ثروت، كريم عفيفي، بيومي فؤاد، هنادي مهني، ويزو، محمد جمعة، سليمان عيد، بدرية طلبة، وسوزان نجم الدين. وتأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني للمنتج راني مسحال.

‎‏وكان أخر أعمال شركة "دانا للإنتاج والتوزيع الفني" فيلم "30 مارس" بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى ومحمد شاهين، محمد علي رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم: نيللي كريم، إنجي المقدم، ووليد فواز ومن تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.