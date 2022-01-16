“ماتت من فرحتها”.. تفاصيل وفاة عروس ليلة زفافها في مصر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 يناير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

واقعة غير مألوفة شهدتها منطقة الهرم في مصر، بعد تداول أنباء عن وفاة عروس لسبب غريب.

كشف شاب مصري تفاصيل وفاة عروسه ليلة زفافها، دون أسباب ظاهرية واضحة، وتحدث عما جرى في تلك الليلة، من لحظة وصولهما شقتهما في منطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، حتى اكتشافه وفاتها داخل حمام الشقة.

وقالت صحيفة اليوم السابع إن قسم شرطة الهرم كان قد تلقى بلاغا بوفاة ربة منزل داخل شقتها، وبعدها انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وقالوا إن المتوفاة متزوجة حديثا “وتعرضت لاختناق بسبب تسرب غاز السخان”.

لكن زوجها، إسلام، نفى في تصريحات نقلتها صحيفة المصري اليوم صحة حدوث تسرب للغاز وقال “لو حدث ذلك كنا عرفنا”.

وقال الشاب الثلاثيني للصحيفة: “هاجر كانت فرحانة قوى لأننا تزوجنا… صديقة هاجر اتصلت بي مُنهارة وقالت لىّ: “ماتت من كتر (كثرة) فرحتها إنكم خلاص اتجوزتم (تزوجتما)”.

هاجر عصام

وقال الشاب، الذي يعمل مهندسا في دبي منذ نحو سبع سنوات، إنها كانت سعيدة للغاية لرؤيته وإتمام الزفاف، مشيرا إلى أنها لم يلتقيا منذ نحو خمس سنوات وأنه حضر إلى القاهرة يوم الثالث من يناير دون أن يعلمها مسبقا.

ويوم الثلاثاء الماضي، تم الزفاف وكانت حريصة على التقاط عشرات الصور مع عريسها الذي روى أن “مفروض فرحنا كان يخلص الساعة 6 مساء، لكنها طلبت منى أزود ساعة ووافقت لأنها كانت فرحانة جدا”.

وعن واقعة وفاتها، قال إنها دخلت الحمام للاستحمام، وعندما تأخرت نحو 35 دقيقة، طرق الباب ولم ترد فكسر الباب ووجدها مغشيا عليها على الأرض “ولم يكن هناك تسريب غاز أو بخار زي ما الناس بتقول وتردد (على عكس ما يقول الناس ويرددون)”.

وقال إنها كانت على قيد الحياة عندما أخذها لمستشفى قريب، حيث توفيت هناك بعد وصولها.

وقالت صحيفة اليوم السابع إن النيابة عاينت جثة العروس وتبين عدم وجود إصابات ظاهرية تشير إلى وجود عنف جنائي، فأصدرت قرارا بدفنها بعد الانتهاء من التشريح، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واستمعت النيابة العامة لأقوال زوج العروس الذي أكد إن زوجته دخلت الحمام وعندما تأخرت ذهب ليفتح الباب فوجدها ساقطة على الأرض وفاقدة الوعي، وفارقت الحياة بعد نقلها إلى المستشفى.