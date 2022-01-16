فنانة مصرية شهيرة تدافع عن الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة وائل الإبراشي

كتب امير فتحي في الأحد 16 يناير 2022 06:57 مساءً - أجرت الفنانة ” غادة رجب ” مداخلة هاتفية لبرنامج ” كلام الناس ” المذاع على قناة mbc مصر وتقدمه الإعلامية ” ياسمين عز ” تحدثت من خلالها عن الدكتور ” شريف عباس ” الطبيب المعالج للإعلامي الراحل ” وائل الإبراشي ” وتجربتها معه وزوجها وأسرتها عند إصابتهم بفيروس كورونا .

وذلك على خلفية الاتهامات التي وجهت إلى الدكتور شريف عباس من جانب السيدة ” سحر الإبراشي ” زوجة الإعلامي الراحل وصديقه الكاتب ” خالد منتصر ” عن سوء تعامل الطبيب مع الحالة الصحية لوائل الإبراشي واستخدامه لعلاج خاطئ مما تسبب في تدهور الحالة وتلف رئتيه .

فأشارت غادة رجب في بداية حديثها أن ما ستقوله هو شهادة حق عن هذا الطبيب أمام الله ستحاسب عليها مشيدة بهذا الطبيب وفقا لما رأته منه أثناء إصابتها وأسرتها بالفيروس وقالت : ” الدكتور ده من أنضف وأخلص وأجدع وأشطر الناس اللي اتعاملنا معاها .. عالج العيلة كلها والأصدقاء وناس كتير جدا ” .

وتابعت حول عقار سوفالدي الذي أثار جدلا حول استخدامه لعلاج كورونا : ” كل ده مهاترات واحنا منقدرش نتكلم فيها من قبل التحقيقات ونشهر بدكتور كبير وبعيلته وأسرته .. الحاجة التانية مفيش حاجة إسمها حبة سحرية ده مضاد للفيروسات وموجود في الصيدليات ومصرح به من وزارة الصحة ” .

وأضافت : ” وهو اداهولنا بناءً على أنه حاجة مصرح بيها وموجودة في الصيدليات كلها وهي مش اختراعه على فكرة .. وأبويا وأمي وناس كتير جدا اتعالجوا بنفس الدوا .. وبعدين احنا في تحقيق مع النقابة نستنى ده بدل ما نشهر بالراجل ” .