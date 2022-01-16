شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد الموعد النهائى للحصول على دعم مهرجان مالمو حتى آخر يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان مالمو للسينما العربية عن مد الموعد النهائي لتقديم طلبات الحصول على دعم أيام مهرجان مالمو لصناعة السينما حتى 31 ينايرالجاري، وذلك لكل صناديق دعم المشروعات في مرحلة التطوير ودعم منصة ما بعد الإنتاج.

فيما أعلن عن فتح باب التسجيل لأصحاب الأفلام الراغبين بالمشاركة في برامج الدورة الثانية عشرة للمهرجان، والتي تعقد في مدينة مالمو بالسويد في الفترة من 4 إلى 8 مايو 2022، وتنقسم مسابقات الدورة الـ 12 للمهرجان إلى مسابقتين: مسابقة الأفلام الطويلة الروائية والوثائقية، ومسابقة الأفلام القصيرة الروائية والوثائقية.

وكانت قد انطلقت فعاليات النسخة السابعة من أيام سينما المرأة العربية في السويد، الحدث الذي ينظمه مهرجان مالمو للسينما العربية سنويا بهدف ترويج سينما المرأة العربية في دول الشمال أول أكتوبر الماضي، وأقيمت بالتوازي في مدينتين سويديتين، مدينة مالمو وهيلسينبوري.

وافتتحت عروض الأيام في المدينتين بعرض فيلم "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية، من إنتاج تونسي فرنسي بلجيكي سويدي ألماني سعودي مشترك، والذي ترشح لجائزة الأوسكار لأحسن فيلم دولي غير ناطق بالإنجليزية.

وتضمن برنامج أيام سينما المرأة مجموعة من أهم الأفلام العربية الحديثة المتعلقة بالمرأة، حيث عرض كل من أفلام "آدم" للمغربية مريم توزاني، "في زاوية أمي" لمواطنتها أسماء المدير، "حظر تجوّل" للمصري أمير رمسيس وبطولة إلهام شاهين ، بالإضافة لتجربة "أفلامهن" وهو فيلم طويل مكوّن من خمس حكايات من إخراج خمس مخرجات عربيات من الأردن ومصر ولبنان وتونس والمغرب

كما عرض مدينة هيلسينبوري الفيلم اللبناني "1982" لوليد مؤنس ضمن برنامج عروض المدارس.

أيام سينما المرأة ضمت بخلاف العروض مجموعة من الندوات والحلقات النقاشية مع صانعات السينما العربيات، كذلك قدم الناقد اللبناني الكبير إبراهيم العريس محاضرة مفتوحة في مكتبة مالمو الرئيسية بعنوان "المرأة حاضر ومستقبل السينما العربية".