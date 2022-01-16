شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأوبرا المصرية تعلن إلغاء حفلى الموسيقار عمر خيرت لظروف خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصفحة الرسمية لدار الأوبرا المصرية، عبر موقع فيس بوك، إلغاء حفلي أوركسترا الموسيقار الكبير عمر خيرت، والمقرر إقامتهما يومي 23 و24 يناير لظروف خاصة بالفنان وبالفرقة، حيث جاء البيان كالاتي "تم إلغاء حفلي أوركسترا عمر خيرت والتي كان من المقرر تقديمها يومي 23 و24 يناير 2022 بالمسرح الكبير وذلك نظراً لظروف خاصة بالفنان وبالفرقة".

وأضاف البيان "بالنسبة للتذاكر التي تم شراؤها من فوري كاش سوف تصل لكم رسالة على الموبايل للتوجه الي أقرب منفذ لاسترداد قيمة التذاكر أما التذاكر التي تم شراؤها أونلاين بكارت الائتمان فسوف يتم إضافة المبلغ على الحساب البنكي الخاص بكم في خلال 3 أسابيع أو شهر، شكرا لتفهمكم".



الصفحة الرسمية لدار الاوبرا المصرية

من المعروف أن الموسيقار عمر خيرت له عشرات الأعمال الفنية داخل مصر وخارجها، ومن أهم أعماله "مين ميحبش فاطمة، قضية عم أحمد، حنين، والله ما طلعت شمس ولا غربت، زي ما هي حبها، وفيها حاجة حلوة"، وغيرها من الأعمال الموسيقية الأخرى.

وأحيا مؤخرًا الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلا غنائيا كبيرا ضمن حفلات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ورفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله باقة متنوعة من مؤلفاته والذي أحبها جمهوره.