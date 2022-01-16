شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود: The Royal Treatment خطوة لمزيد من الأعمال المعتمدة على التنوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شبكة Netflix، عن موعد عرض فيلم النجم المصري العالمي مينا مسعود الجديد، The Royal Treatment، وهو 20 يناير الجاري.

ومن جانبه قال مينا مسعود، إنه متحمس جدا لأن فيلمه الجديد The Royal Treatment، سيكون متاحًا للمشاهدة من خلال شبكة Netflix خلال يناير الجاري، وسعيد أن الجميع حول العالم يستطيعون مشاهدة العمل بما في ذلك مصر والشرق الأوسط والإمارات.

وأشار مينا مسعود إلى أنه من المهم بالنسبة له أن يشاهد الجمهور حول العالم ممثل من أصول عربية مصرية يشارك في الأفلام والمسلسلات العالمية وأن الفن يتسع للجميع، مؤكدا أن الفيلم خطوة جديدة لمزيد من الأعمال التي تعتمد علي التنوع.

فيلم The Royal Treatment يصنف دراما رومانسى، إخراج ريك جاكوبسون وبطولة مينا مسعود ولورا مارانو.

وتدور قصة الفيلم الجديد The Royal Treatment حول إيزابيلا والأمير توماس، حيث تدير إيزابيلا صالونها الخاص ولا تخشى التحدث عن رأيها، بينما يدير الأمير توماس بلده وهو على وشك الزواج من أجل الواجب بدلاً من الحب، إلى أن يلتقي بـ إيزابيلا فيتغير مفهومه نجو زواج الواجب ويقرر إتخاذ طريق أخر نحو السعادة.