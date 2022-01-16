شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم لأحد متابعيها بعد وصلة غزل: أثبت لي أن الفنان شغله ومجهوده ما بيتمسحش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة دنيا سمير غانم، على توجيه رسالة شكر لأحد جمهورها بعد أن كتب بوست مطول يتغزل من خلالها فيها ووصفها قائلاً: "هشة وحلوة وشغوفة وساذجة وممتلئة بكل براءة العالم كغزل البنات، تشبهنا، بوجهها البريء الطفولي المبتسم، بداخلها شيء من أرواحنا، شيء مبهم لا تعرف لماذا يجذبنا إليها، تذوب باطمئنان وسكينة في الفم وتترسب في القلب وتلتصق بالأصابع، فتزيدنا بهجة، فنبدأ في لحس أصابعنا".

وأعادت دنيا سمير غانم البوست عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، وكتبت "البوست ده جالي دلوقتي على الواتس اب وفرحني جداً، وعايزة أشكر صاحب البوست ده جداً على الكلام الجميل، وانه أثبت لي أن الفنان شغله ومجهوده ما بيتمسحش من التاريخ ومن ذاكرة الجمهور حتى لو عدى عليه سنين بالذات لو جسد الشخصيات دي من قلبه وحسها أوي، انا متشكره جداً وبتمني من ربنا انه يديني القوة ويلهمني أعمل أعمال وشخصيات كتير تعجب الجمهور اللي بيقدر الفنان".



بوست دنيا سمير غانم

ووجهت النجمة دنيا سمير غانم رسالة مؤثرة لأبيها الراحل النجم سمير غانم، تزامنا مع ذكرى ميلاده، وكتبت على حسابها على "فيس بوك": كل سنة وأنت طيب يا حبيبى وروحى، ربنا يرحمك ويغفر لك".

وأضافت: "يا رب تكون سعيد ومرتاح زى ما كنت طول حياتك بتسعد الناس كلها.. بحبك و معايا فى كل لحظة.. عيد ميلاد سعيد فى الجنة يا رب".