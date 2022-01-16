شكرا لقرائتكم خبر عن روبى وغادة عادل وريم مصطفى يبدأن "جروب الماميز" بعد انتهاء "اللعبة 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ المخرج معتز التوني تصوير فيلم "جروب الماميز" قريبًا وذلك بعد انتهائه من تصوير مسلسل "اللعبة 3" الذى يعكف على الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر طرح الفيلم فى موسم عيد الأضحى.

يكثف المخرج معتز التونى يوميًا عدد ساعات تصوير مسلسل "اللعبة" للنجمين شيكو وهشام ماجد فى موسمه الثالث، حيث تصل عدد ساعات التصوير لـ18 ساعة فى اليوم الواحد، حتى ينتهى من العمل حسب الخطة التى وضعها، للحاق بالعرض فى الموسم الشتوى على أحد المنصات الإلكترونية.

جروب الماميز بطولة غادة عادل وروبى وريم مصطفى، حيث يواصل صناع الفيلم جلسات العمل استعدادًا لانطلاق التصوير، وإبرام تعاقدات باقى النجوم خلال الأيام القليلة المقبلة.

يعد فيلم "جروب الماميز" من الأفلام التى تنتمى لنوعية البطولة الجماعية ويشارك فيه العديد من النجوم، حيث تم التعاقد مع كل من الفنان بيومى فؤاد والفنان ومحمد سلام وغادة عادل وروبى وجارٍ التعاقد مع باقى فريق العمل استعدادًا لانطلاق التصوير.

يذكر أن روبى حققت هذا العام نجاحًا كبيرًا من الأعمال الفنية والغنائية ولاقت إعجاب الجمهور، وأصبحت نجمة موسم الصيف الحالي، بعد عودتها القوية للغناء هذا العام، وطرحها أكثر من أغنية من ألبومها الجديد، وتحقيقها لأرقام قياسية على يوتيوب، ويبدو أن ذلك النجاح دفعها لمواصلة أعمالها الغنائية هذا العام.