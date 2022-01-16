شكرا لقرائتكم خبر عن النبهان يفوز بجائزة الشارقة للإبداع المسرحى العربى وتكريم بلال عبد الله محليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الفنان الكويتي جاسم النبهان (مواليد 1944) بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي في دورتها الخامسة عشرة، تثمينًا لمساره الإبداعي الثري، الذي اتسم بالمثابرة والتمرس والجديَّة، وتقديرًا لرسالته الفنيَّة الراقية التي عكستها عروضه المسرحيَّة والتلفزيونيَّة والإذاعيَّة خلال أكثر من خمسة عقود.

كما اختارت اللجنة العليا المنظمة لـ "أيام الشارقة المسرحيَّة" الفنان بلال عبد الله "الشخصيَّة المحليَّة المكرمة" في الدورة الحادية والثلاثين للتظاهرة التي تنظم في شهر مارس المقبل، وذلك تقديراً لمجمل ما قدمه من عطاء فني طيلة العقود الثلاثة الماضية، واحتفاءً خاصاً بحضوره المبدع والمتجدد في التمثيل المسرحي.

وقال أحمد بورحيمة، مدير أيام الشارقة المسرحيَّة: «قدم الفنان القدير جاسم النبهان أعمالاً مسرحيَّة هادفةً في مضامينها وثريَّة في أساليبها، أحبّها جمهور المسرح المتنوع، وتفاعل مع نهجها في تناول قضايا المجتمع، وهموم الناس، بالفكر المتنور والحس الراشد والشكل الفني الممتع والجاذب لكل الفئات».

وأضاف بورحيمة: «رسخ النبهان بالصبر والاجتهاد والإيمان بالذات تجربة إبداعيَّة فريدة، تكاملت فيها خبراته التمثيليَّة والإخراجيَّة، ومثلت همزة وصل لأجيال من فناني دولة الكويت الشقيقة، ونبارك له الفوز المستحق بهذه الجائزة، متمنين له دوام التوفيق».

أما بلال عبد الله فهو ممثل ومخرج ومؤلف في المسرح والإذاعة والتلفزيون، وقد برز للمرة الأولى في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وأول مشاركة تمثيليَّة رسميَّة له جاءت عبر دور محدود في مسرحيَّة "المخدوع" (1987) من تأليف عيسى سلطان لوتاه، وأعدها للمسرح ضاعن جمعة، وأخرجها أحمد الأنصاري، وقدمت في الدورة الثانية من مهرجان المسرح الخليجي للشباب، الذي أقيم في الشارقة، وفي سنة 1988 فاز بأول جائزة له عن مشاركته بالتمثيل في مسرحيَّة "أغنية الأخرس" من تأليف وإخراج حبيب غلوم، التي قدمت في الدورة الثالثة من المهرجان ذاته.

تأسّست جائزة الشارقة للإبداع المسرحي العربي، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سنة 2007، وتمنح لأصحاب التجارب المسرحيَّة العربيَّة الرائدة والمتميزة ومفترضا أن يتسلم النبهان الجائزة في حفل افتتاح الدورة 31 من أيام الشارقة المسرحيَّة، التي تنظَّم في شهر مارس المقبل ، ويكرّم بلال أيضا بحفل الافتتاح وتعقد ندوة حول مسيرته مع التمثيل، كما سيصدر كتاب يعكس جانباً من سيرته مع المسرح، ويتضمن شهادات لمعاصريه من المسرحيين المحليين والعرب حول تجربته الفنيَّة المستمرة.