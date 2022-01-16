شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يروج لمسلسل "سوشيال" مع جيهان خليل وعابد عنانى.. ويعلق: قريبًا جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج الفنان أحمد زاهر، لمسلسل "سوشيال"، والذى يتقاسم بطولته مع عدد كبيرمن الفنانين الشباب منهم جيهان خليل وميرنا نور الدين وعابد عنانى وآخرين، وكتب عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "مسلسل سوشيال قريبا جدا"، وهنأه الفنان أحمد الشامى قائلا: "بالتوفيق يارب يا حبيبى"، كما هنأته الفنانة إيمان العاصى قائلة: "مبروك ربنا يكرمك ".



أحمد زاهر

مسلسل "سوشيال" انطلق تصويره مؤخراً، وهو من تأليف محمد جلال في أولى تجاربه بالتأليف الدرامى، وإخراج رؤوف عبد العزيز وبطولة أحمد زاهر، وميرنا نور الدين، وتامرفرج، وجيهان خليل، وعابد عنانى، وإسلام حافظ، وأحمد فؤاد سليم، وتدور احداث العمل في إطار اجتماعي حول مخاطر السوشيال ميديا.

ويسجل مسلسل "سوشيال" التعاون الثانى على التوالي بين أحمد زاهر والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعد انتهائهما من تصوير فيلم "فارس" الذى يخوض به زاهر أولى بطولاته المطلقة فى السينما، والمقرر عرضه قريباً، ويشارك في بطولته حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنانى، واللبنانية باميلا الكيك، رنا رئيس، وصلاح عبد الله كضيف شرف، تأليف حسام موسى.

يذكرأن آخرأعمال أحمد زاهر الدرامية حدوتة "كدبة كبيرة" من مسلسل ورا كل باب، ويجسد ضمن أحداث العمل دور رجل يدعى "يحيى أبو المجد"، ويشاركه فى بطولة العمل عماد رشاد وعدد آخر كبير من الفنانين، وناقشت الحدوتة تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب غيرالعاملين وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هى العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.