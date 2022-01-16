هل تجددت الخلافات بينهما ؟ .. أصالة تفاجئ أنغام بهذا الأمر

كتب امير فتحي في الأحد 16 يناير 2022 05:45 مساءً - أثارت الفنانة السورية ” أصالة ” حالة من الجدل في الساعات الماضية بعد إقدامها على حذف منشور الاعتذار التي كانت تقدمت به للفنانة المصرية ” أنغام ” في شهر إبريل الماضي .

حيث اعتذرت أصالة في هذا المنشور عن ما قامت به بحق أنغام وما قالته عنها بعد زواج الأخيرة من الموزع ” أحمد إبراهيم ” .. وقبلت أنغام اعتذارها بعد ذلك .

وجاء في منشور الاعتذار : ” بدون مُقدّمات بدّي قدّم اعتذار للغالية الصّديقة دائماً أنغام عن ما صدر منّي وأنا أخطأت التّقدير .. وكذلك بعتذر جدّاً من ولادي عمر وعبد الرحمن على اللي صار ” .

وتابعت : ” لو شو ما كان ردّ نغّومة أنا بقبل وبقدّر .. وكان المفروض نكون بكلّ الظروف شو ما كانت سند لبعض .. ( كتير ارتحت تجرّأت وعملت شي بدّي أعمله منّ مدّة ) ” .

وفي المقابل ردت أنغام على اعتذار أصالة قائلة : ” كلنا بنغلط يا أصالة ويحسب لك أن عندك شجاعة الاعتذار وبرغم كل اللي حصل مقدرش غير إني أقبل اعتذارك وعفا الله عما سلف ” .

وتساءل المتابعون بعد حذف أصالة لمنشور اعتذارها من أنغام عبر حسابها على إنستجرام حول إن كانت قد تجددت الخلافات بينهما مرة أخرى .