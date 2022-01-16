جيهان الشماشرجي "بائعة هوى" مع منى زكي في "القاهرة مكة" (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعربت الفنانة الشابة جيهان الشماشرجي عن سعادتها، بالتعاون مع الفنانة منى زكي في فيلم "القاهرة مكة" للمخرج هاني خليفة.

وعن تفاصيل دورها في الفيلم، أوضحت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أجسد دور بائعة هوى، كانت زميلتها الفنانة منى زكي، وشخصيتي تقدم المساعدة للشخصية التي تلعبها منى في رحلة معينة، حتى تصل لنقطة ما في آخر الفيلم".

وعن كيفية إعدادها للشخصية، خاصة وأن الكثير من النجمات سبق ولعبن نفس الدور، وهل أخذت الأفلام التي قدمت نفس الشخصية كمرجع في التحضير، قالت "لم أربط بين الشخصية التي ألعبها وأي شخصية أخرى قُدمت في أعمال سابقة، خاصة وأن سمات الفتاة التي أقدمها مختلفة، وليس كالمعتاد دفعتها الظروف والمجتمع والناس للقيام بهذا الأمر، هي فتاة شيك جدًا ولا تشبه النسخة المحفوظة والمعروفة عن بائعة الهوى".

أحداث الفيلم تبدأ قبل أيام من سفر امرأة ذات ماض سيء لأداء فريضة الحج، في رحلة تسعى فيها للتوبة عما ارتكبته، لكنها تجد نفسها مجبرة على التواصل مع أشخاص من عالمها القديم لجمع مبلغ من المال، لتخوض رحلة لمعرفة معاني التوبة والتطهر من الذنوب، واختبار ترتيب الدرجات على سلم الخطيئة، صعوداً، أو نزولاً.

الفيلم إنتاج مشترك بين فيلم كلينك (محمد حفظي)، Lagoonie Film Production شاهيناز العقاد، The Producers (هاني أسامة)، والشركة السعودية Arabia Pictures، من تأليف محمد رجاء، ويشارك في البطولة: محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد فرّاج ومحمد علاء.