أحمد العوضي يحتفل بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز بهذه الطريقة

كتب امير فتحي في الأحد 16 يناير 2022 03:50 مساءً - احتفل الفنان ” أحمد العوضي ” بعيد ميلاد زوجته الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” في منشور له عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام .
وتضمن المنشور مجموعة من الصور تجمع أحمد العوضي بياسمين عبد العزيز في مناسبات مختلفة .
وكتب أحمد العوضي في تعليقه على الصور معربا عن حبه لها : ” عيد ميلاد سعيد .. أحبك ” .. لترد ياسمين عبد العزيز في تعليق لها : ” شكرا حبيبي ” .
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