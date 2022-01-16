فيفي عبده توجه نصيحة للفتيات والسيدات وتشجعهم على هذا الأمر

كتب امير فتحي في الأحد 16 يناير 2022 03:50 مساءً - وجهت الفنانة ” فيفي عبده ” نصيحة للسيدات والفتيات في منشور لها عبر حسابها على إنستجرام من خلال خاصية الاستوري .
حيث أشارت فيفي عبده في منشورها إلى أهمية تجميد البويضات حتى تظل إمكانية فرصة الإنجاب في المستقبل .
فكتبت قائلة : ” نصيحة لكل البنات ولكل الستات .. العمر بيعدي بسرعة بينا وتجميد البويضات دي أحسن طريقة للحفاظ على إمكانية الإنجاب مرة أخرى في المستقبل ” .
يذكر أن فيفي عبده ليست الفنانة الأولى التي شجعت على فكرة تجميد البويضات .. فقام عدد من الفنانين من قبل بدعم هذا الأمر مثل : مايا دياب وأمينة خليل وأروى جودة وسوزان نجم الدين .
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