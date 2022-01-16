شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأوبرا المصرية تقيم أولى حفلات كوكب الشرق في 2022 بصوت ريهام عبد الحكيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر أولي حفلات "كوكب الشرق" للعام الجديد، اليوم الأحد الموافق 16 يناير، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة الثامنة مساءً، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا المستجد.

ويقود الحفل المايسترو مصطفى حلمى ومشاركة الفنانتين ريهام عبد الحكيم وإيمان عبد الغنى مع سوليست القانون الفنان ماجد سرور، وسيقدمون باقة متنوعة من أجمل أغاني سيدة الغناء العربي أم كلثوم مثل "أنت عمري، حيرت قلبي، أمل حياتي، يامسهرني، حكم عليا الهوي، ليلة حب".

وتستعد الفنانة ريهام عبد الحكيم، لطرح أحدث أغانيها، خلال الشهر الجارى، لتكون أولى أغنياتها فى العام الجديد، حيث انتهت مؤخرًا من تسجيلها وتحمل اسم "قبل أما أنام"، وصورتها على طريقة الفيديو كليب، بالتعاون مع المخرج جميل جميل المغازى، أغنية "قبل أما أنام"، من كلمات الشاعر سلامة على، وألحان وليد منير، وتوزيع أسامة كمال، ومكساج محمود عزت، وتنتمي الأغنية للون الرومانسي إلى حد كبير، وتستعد الفنانة بعدها لطرح أكثر من عمل، بالإضافة لعدة حفلات جديدة.



دار الأوبرا المصرية تقيم أولي حفلات كوكب الشرق للعام الجديد .. غدا